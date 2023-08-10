Комиссия одобрила пуск ракеты со станцией "Луна-25"

Государственная комиссия заявила о готовности к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25". Она станет первой миссией в истории нынешней России, направленной на естественный спутник Земли, рассказали в "Роскосмосе" журналистам.

По словам представителей "Роскосмоса", когда после взлёта пройдёт около 564 секунд, от третьей ступени ракеты отделится головная часть в составе разгонного блока и автоматической станции. Пройдёт чуть больше часа, и "Луна-25" отделится от "Фрегата". Всего у космической станции уйдёт до пяти с половиной суток, чтобы долететь до Луны. Затем после тормозного импульса аппарат окажется на круговой околополярной орбите, высота которой достигает 100 км. Там станция будет работать от трёх до семи суток.