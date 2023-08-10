Комиссия одобрила пуск ракеты со станцией "Луна-25"
"Роскосмос": Госкомиссия одобрила отправку ракеты "Союз" с аппаратом "Луна-25"
Государственная комиссия заявила о готовности к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25". Она станет первой миссией в истории нынешней России, направленной на естественный спутник Земли, рассказали в "Роскосмосе" журналистам.
"Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" и её пуск в 02:10:57 мск (11 августа. — Прим. Лайфа)", — сказали в госкорпорации.
По словам представителей "Роскосмоса", когда после взлёта пройдёт около 564 секунд, от третьей ступени ракеты отделится головная часть в составе разгонного блока и автоматической станции. Пройдёт чуть больше часа, и "Луна-25" отделится от "Фрегата". Всего у космической станции уйдёт до пяти с половиной суток, чтобы долететь до Луны. Затем после тормозного импульса аппарат окажется на круговой околополярной орбите, высота которой достигает 100 км. Там станция будет работать от трёх до семи суток.
Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко рассказал, что на борту российской межпланетной автоматической станции "Луна-25" есть буровая установка, которая заглубится на 40 сантиметров в поверхность спутника Земли, чтобы изучить состав почвы. Данные автоматически будут отправлены учёным.
ТАСС / Наталья Бережная