Полицейские установили личность жителя Воронежа, сломавшего нос школьнику

"В настоящее время полицейскими личность нападавшего установлена, им оказался 58-летний местный житель. По данному факту полицейскими проводится проверка, пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что по факту инцидента полицейские проводят проверку. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которую пройдёт пострадавший. Правоохранители также отметили, что мать подростка обратилась с заявлением 20 июля.

Напомним, инцидент произошёл во дворе дома на улице Остужева. 58-летний мужчина выгружал плитку из багажника, периодически относя груз к подъезду. В этот момент женщина пыталась выехать со двора, но ей мешал автомобиль мужчины. Она попросила его отъехать, но он категорически отказался. После этого за мать вступился 14-летний сын, который сделал мужчине замечание. В ответ тот ударил подростка по лицу. А после агрессор предлагал потерпевшей стороне деньги, но мать подростка отказалась.