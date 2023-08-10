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10 августа, 19:33

Полицейские установили личность жителя Воронежа, сломавшего нос школьнику

Полицейские установили личность жителя Воронежа, который сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику. Об этом заявили в региональном главке МВД РФ.

Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику. Видео © Telegram / SHOT

"В настоящее время полицейскими личность нападавшего установлена, им оказался 58-летний местный житель. По данному факту полицейскими проводится проверка, пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что по факту инцидента полицейские проводят проверку. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которую пройдёт пострадавший. Правоохранители также отметили, что мать подростка обратилась с заявлением 20 июля.

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Напомним, инцидент произошёл во дворе дома на улице Остужева. 58-летний мужчина выгружал плитку из багажника, периодически относя груз к подъезду. В этот момент женщина пыталась выехать со двора, но ей мешал автомобиль мужчины. Она попросила его отъехать, но он категорически отказался. После этого за мать вступился 14-летний сын, который сделал мужчине замечание. В ответ тот ударил подростка по лицу. А после агрессор предлагал потерпевшей стороне деньги, но мать подростка отказалась.

Обложка ©

ТАСС / News.ru / Сергей Петров

Никита Осипов
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