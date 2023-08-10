Десять гандболистов из Африки без вести пропали в Хорватии
AFP: В Хорватии ищут пропавших без вести десять гандболистов из Бурунди
Правоохранительные органы Хорватии начали поиск десяти гандболистов юниорской сборной Бурунди (игроки до 19 лет). Они пропали без вести во время чемпионата мира, который проходит в этой стране, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей хорватской полиции.
"Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые в среду около 15:30 по местному времени покинули помещение университетского городка в Риеке и ушли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Полиция ведёт поиск спортсменов и устанавливает обстоятельства их исчезновения.
Юниорская сборная Бурунди по гандболу прибыла в Хорватию для участия в чемпионате мира, который проходит со 2-го по 13 августа. 10 августа команда должна была провести матч против Бахрейна, однако африканскую сборную исключили из соревнований.
Случаи исчезновения африканских спортсменов на международных соревнованиях не редкость. Ранее Лайф рассказывал о подобном инциденте, произошедшем на Олимпиаде в Токио. Тяжелоатлет из Уганды покинул расположение команды, оставив записку для своей жены. Позднее его нашли.
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