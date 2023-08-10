Десять гандболистов из Африки без вести пропали в Хорватии

Правоохранительные органы Хорватии начали поиск десяти гандболистов юниорской сборной Бурунди (игроки до 19 лет). Они пропали без вести во время чемпионата мира, который проходит в этой стране, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей хорватской полиции.

"Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые в среду около 15:30 по местному времени покинули помещение университетского городка в Риеке и ушли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Полиция ведёт поиск спортсменов и устанавливает обстоятельства их исчезновения.

Юниорская сборная Бурунди по гандболу прибыла в Хорватию для участия в чемпионате мира, который проходит со 2-го по 13 августа. 10 августа команда должна была провести матч против Бахрейна, однако африканскую сборную исключили из соревнований.