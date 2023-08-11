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10 августа, 22:00

Лайф публикует видео мощного пожара на складе с пивом в Одинцове

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на складе в Одинцове

Прокуратура Одинцова взяла под контроль установление обстоятельств крупного пожара на складе на Зелёной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры. Тем временем в распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Пожар на складе в Одинцове. Видео © LIFE

"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В здании, по предварительным данным, находились склады двух логистических компаний и организация по приёму вторсырья. Также там располагались склады компании, которая занимается торговлей пивом.

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Напомним, пожар произошёл на всей площади склада — две тысячи квадратов. В настоящее время он уже локализован. Информации о пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Никита Никонов
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