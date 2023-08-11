В Швеции назвали имя человека, который может прикончить НАТО
Шведский дипломат Ослунд: Трамп развалит НАТО, если его переизберут
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может развалить НАТО в случае переизбрания на пост главы государства. Об этом заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву, опубликованном на его ютуб-канале.
"Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. <...> Это человек, который работает для Путина. <...> Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут", — заявил Ослунд.
Помимо того, экономист считает, что экс-хозяин Белого дома представляет угрозу для Запада в целом. По его словам, некоторые страны пытаются заявить, что Соединённые Штаты всегда на их стороне вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, однако, считает Ослунд, это совсем не так.
Напомним, ранее экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае победы на выборах он выведет США из НАТО. По словам бывшего советника, в большей степени Трамп основывается на собственной выгоде при решении задач, особенно в сфере нацбезопасности.
ТАСС / Zuma