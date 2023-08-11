В Швеции назвали имя человека, который может прикончить НАТО

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может развалить НАТО в случае переизбрания на пост главы государства. Об этом заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву, опубликованном на его ютуб-канале.

"Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. <...> Это человек, который работает для Путина. <...> Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут", — заявил Ослунд.

Помимо того, экономист считает, что экс-хозяин Белого дома представляет угрозу для Запада в целом. По его словам, некоторые страны пытаются заявить, что Соединённые Штаты всегда на их стороне вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, однако, считает Ослунд, это совсем не так.