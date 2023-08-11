Российские военные взяли важный опорный пункт ВСУ

Бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ, который находится у Марьинки в ДНР. Речь идёт о Красногоровском вентиляционном стволе шахты "Трудовская". Об этом РИА "Новости" рассказал доброволец с позывным Шахтёр, также продемонстрировав соответствующие видеокадры.

"Подразделениями 5-й бригады был произведён штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", — заявил военнослужащий.

Он также показал видео того, как проходила предшествовавшая штурму артподготовка. На кадрах заметны массированные удары по зоне, которая находится рядом со стволом вентиляционной шахты. Боец пояснил, что артподготовка необходима для подавления огневых точек противника и для предоставления возможности штурмовым подразделениям "безболезненно" подойти.