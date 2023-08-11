Россиянка нашла нож в купленном в магазине хлебе

Жительница Владивостока обнаружила в купленном в супермаркете хлебе лезвие ножа. К счастью, никто не пострадал.

По её словам, лезвие обнаружилось, когда разрезали хлеб. Женщина в своём сообщении отметила, что если бы оно попало в пищевод, то последствия могли бы быть летальными.

"Купила в РЕМИ на Садгороде (Шкотовская, 45) хлеб бородинский, внутри обнаружили обломок острого лезвия от ножа. Лезвие, к счастью, обнаружили, когда разрезали хлеб на доске, но если бы оно попало в пищевод, то последствия могли бы быть летальными", — приводит слова покупательницы телеграм-канал "NEWS.VL | Владивосток и Приморье".

Женщина добавила, что администрация супермаркета в качестве извинений вернула 50 рублей и пообещала подарить пиццу.

Представители торговой сети "Реми", в магазине которой была обнаружена шокирующая находка, заявили, что будут выяснять, как кусок ножа попал в хлеб. Там также принесли извинения в связи с инцидентом и пообещали, что подобное больше не повторится.