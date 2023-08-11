Регион

Уведомления отключены

11 августа, 03:31

Названо шесть факторов, из-за которых летом ухудшается сон

Врач Царёва: Летом сон может быть хуже из-за плохого материала постельного белья

Существует ряд факторов, мешающих человеку спать в летнее время. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач – невролог-сомнолог Елена Царёва.

По словам специалиста, в первую очередь речь идёт о жаре или духоте в комнате. Если же условия комфортные, то причиной плохого сна может быть повышенная температура в кровати. Такое происходит, если человек использует зимнее тяжёлое одеяло.

"Четвёртая возможная причина проблем со сном — это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не способствует отведению влаги и тепла", — отметила эксперт.

Ещё одной причиной некачественного сна, по словам медика, является более длительный световой день летом. Шестая причина — дегидратация, так как в жару мы теряем воду, а с ней электролиты, заключила доктор.

Сомнолог назвал способы уснуть после внезапного пробуждения среди ночи

Сомнолог назвал способы уснуть после внезапного пробуждения среди ночи

Ранее Лайф писал, что во время сна у человека вырабатывается соматотропный гормон, благодаря которому дети и подростки ночью растут, а у взрослых он отвечает за восстановление организма и сжигание жира. Но чтобы похудеть, следует придерживаться определённых правил, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Обложка ©

Unsplash / Matheus Vinicius

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров