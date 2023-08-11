Названо шесть факторов, из-за которых летом ухудшается сон

Существует ряд факторов, мешающих человеку спать в летнее время. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач – невролог-сомнолог Елена Царёва.

По словам специалиста, в первую очередь речь идёт о жаре или духоте в комнате. Если же условия комфортные, то причиной плохого сна может быть повышенная температура в кровати. Такое происходит, если человек использует зимнее тяжёлое одеяло.

"Четвёртая возможная причина проблем со сном — это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не способствует отведению влаги и тепла", — отметила эксперт.

Ещё одной причиной некачественного сна, по словам медика, является более длительный световой день летом. Шестая причина — дегидратация, так как в жару мы теряем воду, а с ней электролиты, заключила доктор.