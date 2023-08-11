Российские военные будут сбивать ракеты Taurus в случае их передачи Киеву, заявил эксперт

Российская армия будет сбивать немецкие ракеты Taurus так же, как и английские Storm Shadow. Об этом в беседе заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя планы Берлина поставить Киеву дальнобойные снаряды.

Эксперт отметил, что ранее киевский режим не получал ракеты такой дальности. До этого боеприпасы, поставленные Украине, имели максимальную дальность поражения 300 километров.

"Но мы их умеем сбивать — это такие же ракеты, как английские Storm Shadow, — мы их сбиваем. Как французские ракеты — мы их тоже сбиваем. Ну и немецкие будем сбивать — не вопрос, что делать", — заявил Литовкин в разговоре с телеканалом "360".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что все западные снаряды схожи в конструктивном плане и имеют примерно одинаковые принципы действия. По словам военного обозревателя, поставки немецких ракет не изменят расстановку сил в зоне СВО.