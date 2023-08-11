Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлёте к Курску
Губернатор Старовойт: Два украинских беспилотника сбили на подлёте к Курску
Украинские войска выпустили вечером 10 августа два беспилотника, их возле Курска сбила система противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску было сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!" — написал он.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Беспилотник упал и взорвался на территории предприятия. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
VK / Минобороны России