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11 августа, 05:14

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлёте к Курску

Губернатор Старовойт: Два украинских беспилотника сбили на подлёте к Курску

Украинские войска выпустили вечером 10 августа два беспилотника, их возле Курска сбила система противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску было сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!" — написал он.

Число жертв обстрела ВСУ в Брянской области выросло до двух

Число жертв обстрела ВСУ в Брянской области выросло до двух

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Беспилотник упал и взорвался на территории предприятия. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук
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