В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова на территорию отдела полиции
В Коломне неизвестный пытался поджечь отдел полиции, бросив на его территорию коктейль Молотова. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Всё произошло сегодня ночью у здания УМВД РФ на улице Щуровской. Бутылка с горючей смесью прилетела в автомобиль кинологов, который стоял у здания полиции. В результате у авто разбилось стекло, но сам коктейль Молотова отлетел в сторону и поджёг асфальт неподалёку. Тушить огонь не пришлось, он вскоре потух сам. Поджигателя ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что в городе Колтуши Ленинградской области 15-летний подросток признался в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях и сдал полиции своего приятеля, который ему помогал.
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