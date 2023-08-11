В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова на территорию отдела полиции

Всё произошло сегодня ночью у здания УМВД РФ на улице Щуровской. Бутылка с горючей смесью прилетела в автомобиль кинологов, который стоял у здания полиции. В результате у авто разбилось стекло, но сам коктейль Молотова отлетел в сторону и поджёг асфальт неподалёку. Тушить огонь не пришлось, он вскоре потух сам. Поджигателя ищут.