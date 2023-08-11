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11 августа, 07:05

В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова на территорию отдела полиции

В Коломне неизвестный пытался поджечь отдел полиции, бросив на его территорию коктейль Молотова. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло сегодня ночью у здания УМВД РФ на улице Щуровской. Бутылка с горючей смесью прилетела в автомобиль кинологов, который стоял у здания полиции. В результате у авто разбилось стекло, но сам коктейль Молотова отлетел в сторону и поджёг асфальт неподалёку. Тушить огонь не пришлось, он вскоре потух сам. Поджигателя ищут.

Специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов"

Специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов"

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Колтуши Ленинградской области 15-летний подросток признался в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях и сдал полиции своего приятеля, который ему помогал.

Обложка ©

Getty Images / David McNew

Максим Плетнёв
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