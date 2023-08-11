В селе Херсонской области нашли тубусы с зенитными ракетами

В селе Отрадовка Херсонской области обнаружили тубусы с зенитными ракетами. Как пишет SHOT, их нашли в полуразрушенном здании.

Уточняется, что это подконтрольная РФ территория, которая находится недалеко от Геническа. Тубусы обнаружил участковый, позже боеприпасы проверили сапёры. Выяснилось, что ракеты повреждены и непригодны к транспортировке, сегодня их планируют ликвидировать.