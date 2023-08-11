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11 августа, 08:05

Над Калугой закрыли воздушное пространство

ТАСС сообщил о закрытии воздушного пространства над Калугой

Воздушное пространство над Калугой закрыли в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях. Официальной информации о закрытии пока не было. На веб-сервисах, позволяющих в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, видно, что над большей частью Калужской области самолёты не летают.

Очевидцы сообщают об упавшем дроне рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве

Очевидцы сообщают об упавшем дроне рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве

Ранее Лайф писал, что над аэропортом Внуково в Москве закрыли небо из-за сообщения о неизвестном объекте в районе Можайска. Был введён план "Ковёр", уже есть задержки рейсов.

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Алексей Берковиц
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