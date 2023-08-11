Над Калугой закрыли воздушное пространство
ТАСС сообщил о закрытии воздушного пространства над Калугой
Воздушное пространство над Калугой закрыли в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях. Официальной информации о закрытии пока не было. На веб-сервисах, позволяющих в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, видно, что над большей частью Калужской области самолёты не летают.
Ранее Лайф писал, что над аэропортом Внуково в Москве закрыли небо из-за сообщения о неизвестном объекте в районе Можайска. Был введён план "Ковёр", уже есть задержки рейсов.
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