Плясавшим под Сердючку аниматорам в Алуште вынесли приговор

В Алуште, Крым, оштрафовали трёх девушек-аниматоров, которые пели и танцевали под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Об этом сообщили в городском суде.

Там указали, что девушки на территории аквапарка развлекались под песню "на украинском языке провокационного характера". Суд счёл, что их действия были направлены на дискредитацию ВС РФ. Каждую девушку оштрафовали на 15 тысяч рублей. Суд учёл их юный возраст, раскаяние и первое привлечение к ответственности.

"В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершённые деяния перед ВС РФ и гражданами России, просили строго не наказывать", — указали в суде.