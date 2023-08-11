Врач предупредил, что катание на "банане" может закончиться параличом тела

Водный аттракцион "банан" выглядит безобидно, но катание на нём может закончиться весьма печально. Дело в том, что есть риск повредить позвоночник при резком подбрасывании на волнах. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский.

"Травму позвоночника тут можно получить при резком подбрасывании "банана" над водой на большой скорости с последующим ударом о поверхность воды. В таком случае вектор уже травмирующей силы будет направлен вдоль оси позвоночника. Как следствие, возможны повреждения [или] переломы позвонков", — предупредил специалист.

А при подбрасывании "банана" вверх и дальнейшем приводнении происходит удар ягодиц о поверхность аттракциона. В этом случае есть риск повредить копчик. Эти переломы не представляют угрозы для жизни, но они крайне болезненны. По словам Березовского, если произошёл перелом поясничного или грудного позвонка без смещения костных отломков, без повреждения спинного мозга, то отдыхающему повезло. Однако срастаться кости будут несколько месяцев, и всё это время пациенту придётся лежать на спине.

При повреждении спинного мозга велика вероятность остаться прикованным к постели из-за паралича ног. А ещё могут появиться проблемы в виде непроизвольного мочеиспускания и дефекации. Кроме того, по словам врача, в зоне риска туристы, у которых и так есть проблемы со спиной. В этом случае у пострадавшего больше предпосылок для негативного сценария. Также опасны прыжки в воду с аттракциона "рыбкой", то есть вниз головой.

"Прыжки на мелководье могут закончиться весьма трагично — удар головой о грунт водоёма с переломом тел позвонков и повреждением шейных сегментов спинного мозга. Исходом такой травмы может быть смерть, или на всю жизнь пациент будет прикован к постели без какого-либо шанса пошевелить рукой или ногой", — объяснил Березовский.