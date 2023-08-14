Из кого Зеленский выбирает нового министра обороны Украины Глава Украины недоволен положением дел на фронте, поэтому любителю роскоши и русофобу — министру обороны Алексею Резникову — грозит скорое увольнение. Чем он прославился и что известно о его возможных преемниках? 14000 14000 Александр Кубраков и Александр Камышин. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency, © President.gov.ua, © Shutterstock

В какие скандалы попадал Резников

Президент Незалежной Владимир Зеленский отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова. По данным местной прессы, уже проведены переговоры с кандидатами на замену — Александром Кубраковым, вице-премьером по восстановлению Украины, и Александром Камышиным, главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Алексей Резников уже находился на грани увольнения в начале года. Вокруг него тогда полыхал коррупционный скандал из-за закупок продуктов для украинских военных по завышенным в два-три раза ценам — например, если в киевских магазинах куриные яйца стоят около 7 грн за штуку (18 рублей), то в контрактах они оказались по 17 грн (около 45 рублей). Даже было проведено расследование, но по итогам уволили зама Резникова, а сам он в кресле министра усидел.

Миллионер, ушлый адвокат и министр обороны

Коренной "западенец", львовянин, 57-летний Алексей Резников занимает пост министра обороны Украины почти два года. Помимо коррупции он прославился бесконтрольной раздачей оружия бандам неонацистов, участием в провалившихся переговорах с Россией, а также оголтелыми русофобскими выпадами.

— Кафиры несут существенные потери, трясутся от страха, пачками сдаются в плен и скоро возвратятся домой в гробах, — бравировал в первые дни российской спецоперации Алексей Резников.





Большая политика для него началась в 2020-м, когда он возглавил Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На этой должности Резников называл ЛНР и ДНР "раковой опухолью", а их граждан — "ментально больными", готовил закон о наказании коллаборационистов Крыма, предлагал разместить в Донбассе американские системы ПВО. Президенту Зеленскому инициативы понравились, и он назначил Резникова министром обороны.

Алексей Резников живёт на широкую ногу. У него гектар земли на берегу Днепра в селе Кийлов. Это фешенебельное место: кругом гламурные пляжи, модные глэмпинг-отели, пятизвёздочные гостиницы, роскошные особняки, яхт-клуб, страусиная ферма, станция подзарядки электромобилей и пара евангельских церквей. Судя по соцсетям членов семьи Резникова, в его собственности там дача и яхта; цена такого имущества — около двух миллионов долларов.

В Киеве Резникову принадлежат три просторные квартиры. Одна находится на улице Генерала Геннадия Воробьёва в так называемом царском доме. Это отреставрированное историческое здание с потолками в четыре метра. Типовые квартиры стоят здесь около 250 тысяч долларов. Другие апартаменты Резникова располагаются на улице Владимирской. Это жилой комплекс премиум-класса в самом сердце города. Жильё там стоит до 1,4 миллиона долларов. У жены чиновника есть студия в престижном ЖК "Лико-град" на улице Композитора Мейтуса. Цена может достигать 305 тысяч долларов.









В автопарке чиновника были замечены кроссоверы Lexus и Porsche Cayenne S, спорткары Porsche Panamera и Porsche Boxter, флагманский седан Audi A8, пикап Volkswagen Amarok, багги Kawasaki Teryx, квадроцикл Kawasaki Brute Force. Его супруга ездит на Mini Cooper Countryman. На руке Резников носит премиальные часы Vacheron Constantin, Patek Philippe или Breguet.

Резников бывал везде, от США до Непала, любит катать на яхте своих женщин (бывшую и нынешнюю жену), закатил дочери свадьбу в Португалии, участвует в мотогонках и украинской версии игры "Что? Где? Когда?", питается устрицами в мишленовских ресторанах, пьёт изысканное шампанское — и всё это выкладывает в соцсетях.

Дочь Резникова, 33-летняя Анастасия Штейнгауз, занимает должность управляющего директора телеканала ICTV — это украинский аналог нашего Первого канала. Вторая (нынешняя) жена Резникова — 35-летняя Юлия Зорий — ведёт шоу на том же ICTV.

Слева Резников с женой Юлией Зорий. Справа — с дочерью Анастасией Штейнгауз. Фото © Facebook* / alex.reznikoff

До прихода в политику Алексей Резников был адвокатом. На Украине его называли виртуозом досудебных разбирательств. При этом в вину часто ставили беспринципность, обвиняли в отмывании грязных денег, рейдерских захватах, травле экс-жены партнёра и подделке документов. Как юрист он работал и в России. В первой половине десятых Резников был ведущим юрисконсультом в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".

В случае отставки, по слухам, Резников может стать послом в Великобритании.

Кандидат № 1 на пост министра обороны Украины

Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности, коренному киевлянину Александру Камышину недавно исполнилось 39 лет. Он бакалавр финансов с дипломом Киевского политехнического института и магистр управления, прошедший программу французской бизнес-школы Instead. Свою карьеру он начал как аудитор международного консалтингового агентства KPMG. После работал в крупнейшем фондовом брокере Украины — инвестиционной компании Dragon Capital, среди её владельцев американский банк Goldman Sachs. В его портфолио также должности гендиректора Карловского машиностроительного и Киевского мотоциклетного заводов. Дольше всего он трудился топ-менеджером группы "Систем кэпитал менеджмент", принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову. С тех пор Камышина считают человеком Ахметова. Когда в 2021 году Александра Камышина, не обладающего необходимым опытом, назначили председателем "Украинской железной дороги", многие увидели в этом руку миллиардера. А весной 2023 года Камышин неожиданно стал министром и вошёл в Ставку верховного главнокомандующего Украины.

Кандидат в министры обороны Александр Камышин. Фото © Wikipedia / Augustas Didžgalvis

На новом поприще Камышин принялся насмехаться над русскими. В одном из последних своих постов он обвинил наши войска в мародёрстве, вандализме и малограмотности.

— "Вторая армия мира" не смогла составить любимое слово из трёх букв, — пишет Камышин под непонятно откуда взявшейся фотографией с типичной украинской разрухой.

Особняк, где в Киеве живёт Александр Камышин. Фото © Yandex Maps

Камышин женат, у него двое детей. Его семья живёт в самом сердце Киева на Софийской улице в дореволюционном кирпичном особняке, где всего четыре квартиры. Одна из них — шестикомнатная — сейчас выставлена на продажу за 16 млн грн (около 43 млн рублей).

Кандидат № 2

40-летний Александр Кубраков родом из Днепропетровской области. У него за плечами диплом маркетолога Киевского национального экономического университета и один курс американской Гарвардской школы Кеннеди. Также он прошёл "школу" Офиса эффективного регулирования — кузницу кадров для украинских министерств, курируемую Евросоюзом. Успех к Кубракову пришёл с места в карьер. Едва получив высшее образование, он основал две крупные коммунальные компании, которые сходу получили в обслуживание десятки жилых домов в Киеве. Дальше его привлекли к проектам крупнейшего украинского провайдера "Киевстар". Затем он стал советником мэра Виталия Кличко в сфере IT. В 2019 году его назначили главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Тогда же вскрылось, что Кубраков владеет офшором на Британских Виргинских островах, через который, вероятно, управляется его бизнес-империя, куда входит несколько киевских УК и литовский производитель программного обеспечения. Пару лет назад Александр Кубраков был назначен на должность министра инфраструктуры Украины и вице-премьера по восстановлению страны.

Вице-премьер по восстановлению Украины. Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

— Россия терроризирует мир! — кидается теперь громкими фразами и тиражирует фейки Александр Кубраков.

Он женат, растит двоих детей. Кубраковы прописаны в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Кристал-Оболонь" на проспекте Владимира Ивасюка. Примерная стоимость такой недвижимости — около 4 млн грн (свыше 10 млн рублей).

ЖК "Кристал-Оболонь", где живёт вице-премьер Украины Александр Кубраков. Фото © Google Карты

К слову, Александр Камышин и Александр Кубраков хорошо знакомы. Первый был советником второго в Министерстве инфраструктуры Украины.

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Александр Камышин и Александр Кубраков (слева направо на переднем плане) делают селфи. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Сможет ли новый министр обороны Украины изменить ход СВО? 0 Ни у кого из них нет никаких шансов, ведь они просто марионетки Запада Новый министр тоже идёт воровать западные деньги Меня не интересует судьба министра с Украины

Авторы Егор Пережогин