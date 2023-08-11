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11 августа, 09:20

Дуда отдал бы Зеленскому обе почки, если бы мог, заявили в Польше

Журналист Важеха: Дуда отдал бы Зеленскому обе почки, если бы мог

<p>Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP</p>

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP

Ради Украины и её лидера Владимира Зеленского президент Польши Анджей Дуда готов идти на странные поступки. Такое замечание сделал в "Твиттере" журналист Лукаш Важеха.

"Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и её лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них", — заявил Важеха.

Публикация журналиста связана с недавним интервью Анджея Дуды американскому изданию Washington Post, где тот заявил, что был разочарован результатами саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку ждал от него гораздо большего. Польский лидер также подчеркнул, что намерен уговорить власти США пригласить Украину на встречу альянса в следующем году.

Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта

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Накануне Анджей Дуда заявил, что украинские войска на сегодняшний день не в состоянии провести решительное контрнаступление, поскольку не имеют достаточного количества вооружения.

Максим Плетнёв
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