Дуда отдал бы Зеленскому обе почки, если бы мог, заявили в Польше

Ради Украины и её лидера Владимира Зеленского президент Польши Анджей Дуда готов идти на странные поступки. Такое замечание сделал в "Твиттере" журналист Лукаш Важеха.

"Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и её лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них", — заявил Важеха.

Публикация журналиста связана с недавним интервью Анджея Дуды американскому изданию Washington Post, где тот заявил, что был разочарован результатами саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку ждал от него гораздо большего. Польский лидер также подчеркнул, что намерен уговорить власти США пригласить Украину на встречу альянса в следующем году.