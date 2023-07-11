Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта
Президент Польши Анджей Дуда. Фото © ТАСС / AP / Sarah Meyssonnier
После окончания вооружённого конфликта на Украине НАТО может отправить на территорию Незалежной миротворческую миссию. Об этом в интервью изданиям Welt, Bild и Politico заявил президент Польши Анджей Дуда.
Он уточнил, что в миссии альянса приняли бы участие и польские военнослужащие. В ходе общения перед саммитом военного блока в Вильнюсе глава государства сообщил, что всё будет зависеть от того, какие договорённости будут достигнуты на мирных переговорах, если киевские власти решат их вести.
"Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск "для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение", — сказал Дуда.
Польский лидер добавил, что Варшава выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. При этом он указал, что членство Киева в военном блоке до прекращения огня могло бы привести к войне Североатлантического альянса с Россией.
Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украине уже ничего не поможет победить в текущем конфликте с Россией. По его словам, военные поставки Киеву никак не изменят ситуацию на поле боя. А глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов констатировал, что НАТО и США проигрывают на Украине.