Учёные назвали возможную причину аномально жаркого лета в этом году
Учёные связали аномальную жару в 2023 году с извержением подводного вулкана
Аномальная жара в этом году может быть связана с последствиями извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии в январе 2022 года. Об этом пишет Essopenarchive.org.
Уточняется, что масштабы этого извержения были сильнее, чем любое ядерное испытание. По мнению учёных, в результате активности вулкана в стратосферу было выброшено беспрецедентное количество водяного пара. В атмосферу также попали диоксид серы и вулканический пепел.
В публикации говорится о том, что водяной пар интенсивнее, чем углекислый газ и метан, поглощает тепловое излучение. Учёные пришли к выводу, что извержение вулкана могло привести к сильному потеплению континентальных массивов северного полушария.
Есть вероятность, что последствия этого извержения будут ощущаться ещё несколько лет, а температура поверхности земли будет увеличиваться неравномерно.
Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал о том, что в Центральной России участились волны жары. Они оказывают негативное влияние на здоровье людей.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY