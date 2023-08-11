Учёные назвали возможную причину аномально жаркого лета в этом году

Аномальная жара в этом году может быть связана с последствиями извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии в январе 2022 года. Об этом пишет Essopenarchive.org.

Уточняется, что масштабы этого извержения были сильнее, чем любое ядерное испытание. По мнению учёных, в результате активности вулкана в стратосферу было выброшено беспрецедентное количество водяного пара. В атмосферу также попали диоксид серы и вулканический пепел.

В публикации говорится о том, что водяной пар интенсивнее, чем углекислый газ и метан, поглощает тепловое излучение. Учёные пришли к выводу, что извержение вулкана могло привести к сильному потеплению континентальных массивов северного полушария.

Есть вероятность, что последствия этого извержения будут ощущаться ещё несколько лет, а температура поверхности земли будет увеличиваться неравномерно.