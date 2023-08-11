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11 августа, 09:46

Учёные назвали возможную причину аномально жаркого лета в этом году

Учёные связали аномальную жару в 2023 году с извержением подводного вулкана

Аномальная жара в этом году может быть связана с последствиями извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии в январе 2022 года. Об этом пишет Essopenarchive.org.

Уточняется, что масштабы этого извержения были сильнее, чем любое ядерное испытание. По мнению учёных, в результате активности вулкана в стратосферу было выброшено беспрецедентное количество водяного пара. В атмосферу также попали диоксид серы и вулканический пепел.

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В публикации говорится о том, что водяной пар интенсивнее, чем углекислый газ и метан, поглощает тепловое излучение. Учёные пришли к выводу, что извержение вулкана могло привести к сильному потеплению континентальных массивов северного полушария.

Есть вероятность, что последствия этого извержения будут ощущаться ещё несколько лет, а температура поверхности земли будет увеличиваться неравномерно.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал о том, что в Центральной России участились волны жары. Они оказывают негативное влияние на здоровье людей.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Илья Суриков
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