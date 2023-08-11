В районе Работина сорвана попытка ВСУ устроить танковый прорыв

Вооружённые силы Украины сегодня рано утром попытались пойти в танковый прорыв в районе Работина и Новоданиловки Запорожской области. Атака была отражена. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работина и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией", — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что противник держит высокой интенсивность обстрелов. Так, всего за сутки по позициям российских войск было нанесено 174 удара.

"Наши позиции крепки, ребята дают врагу жёсткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!" — подчеркнул Балицкий.