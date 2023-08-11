Американский порноактёр Кастл рассказал о главной проблеме в своей работе

Известный американский актёр фильмов для взрослых Джонни Кастл рассказал о главной сложности в своей работе. В эфире подкаста That’s Offensive, опубликованного на YouTube, он признался, что трудно переживает время перед съёмками.

Джонни Кастл. Фото © kinopoisk.ru

Кастл поделился, что перед съёмками он испытывает тревогу из-за страха неудачи во время работы. Однако всё напряжение уходит, как только включаются камеры. И, несмотря на такие сложности, Кастл не задумывается об уходе из индустрии. Он стал одним из самых популярных порноактёров, завоевавших поклонников по всему миру. Примечательно, что у Кастла есть научная степень в области психологии, но после вуза он ушёл в модельный бизнес, а затем попал в индустрию фильмов для взрослых.