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Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 10:32
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ВСУ лишились ещё одной американской САУ "Паладин"

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 180 человек и САУ М109 Paladin

Украинские военные за сутки на Донецком направлении потеряли до 180 человек и американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

САУ М109 Paladin. Фото © Wikipedia / Sgt. Calab Franklin

САУ М109 Paladin. Фото © Wikipedia / Sgt. Calab Franklin

"За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-20", — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном участке ВС РФ за сутки отразили пять атак 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад Вооружённых сил Украины вблизи Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Весёлого.

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Ранее Лайф писал, что бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ, который находится у Марьинки в ДНР. Речь идёт о Красногоровском вентиляционном стволе шахты "Трудовская".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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