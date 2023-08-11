Врач объяснил, почему просмотр боевиков за ужином стоит заменить классической музыкой

Адреналин является антагонистом пищеварения, поэтому за едой не следует смотреть фильмы жанра боевик или читать новости. Вместо этого лучше послушать классическую музыку, посоветовал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

"Не смотрите новости, боевики, не скролльте ленту и не разговаривайте по телефону, не читайте книг, слушайте классическую музыку или смотрите на спокойный интерьер", — подчеркнул он.

Неронов также перечислил в беседе с РИАМО правила, которые помогут избежать переедания. Он предупредил, что о насыщении сигнализирует не только полный желудок, но и уровень глюкозы в крови. Поэтому есть нужно малыми порциями, тщательно пережёвывая, а ещё это не должно происходить на ходу.