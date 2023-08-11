"Отпуск играет новыми красками": Врач раскрыла, как курортные романы влияют на зрелых людей

Влюблённость во время отдыха не только прекрасна, она позволяет людям испытать потрясающие эмоции. Особенно положительно это влияет на зрелых туристов в возрасте от 50 лет. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

"Особенно положительное влияние курортный роман оказывает на людей после 50 лет. Они чувствуют себя опять молодыми, полными сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками", — сказала она.

При этом не стоит возлагать на курортный роман большие надежды, ведь в основном такие отношения заканчиваются там, где начались. Это касается отдыхающих всех возрастов. Наумова посоветовала не придумывать лишнего, дабы не испытывать боль и разочарование. Кроме того, бывает и такое, что один из партнёров по приезде домой жаждет продолжения, а второй — нет. Из-за этого могут появиться нервные срывы, депрессия, а на восстановление потребуются долгие месяцы.

Если вы планируете найти на отдыхе вторую половинку на долгие годы, то не нужно торопиться с сексом. Стоит присмотреться к потенциальному партнёру, пообщаться и повстречаться. Но если преследуется цель просто получить удовольствие, то и думать о продолжении не нужно. При этом в беседе с "Вечерней Москвой" Наумова предупредила, что впечатлительным и тонким натурам лучше воздержаться от таких эмоциональных потрясений, чтобы не переживать потерю.