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11 августа, 11:22

"Обрастает наростами": Бари Алибасову стало резко хуже

Сын Бари Алибасова заявил, что его отцу становится хуже с каждым днём

Бари Алибасов – младший заявил, что здоровье его отца ухудшается с каждым днём после того, как тот несколько лет назад случайно выпил средство для прочистки труб. Так, помимо проблем с памятью у 76-летнего музыкального продюсера продолжает сужаться пищевод, из-за чего он попросту не может нормально питаться. Как выяснили врачи, причина этого — химические ожоги, которые остались после отравления.

"Самая ключевая проблема — это то, что отцу в горло не влезает ничего толще четырёх миллиметров. <...> Они [ожоги] теперь постоянно обрастают небольшими наростами. Страшная история. Он пытается проглотить, но задыхается и выплёвывает. Оказалось, что у него пищевод уменьшился из-за ожоговой части", — поделился наследник звезды в интервью сайту kp.ru.

Алибасов-младший также отметил, что его отец хуже восстанавливается, потому что не следует всем рекомендациям медиков. По его словам, продюсер попросту "забил на здоровье" и старается жить в своё удовольствие. Кстати, сейчас Алибасов-старший всерьёз увлёкся созданием одежды. Он самостоятельно придумывает идеи, а воплощать их ему помогает реабилитолог.

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Ранее сообщалось, что около 20 миллионов рублей заработала семья Алибасова на истории с отравлением артиста "Кротом" в 2019 году. Как рассказал сын продюсера, речь идёт о доходах от рекламных контрактов. При этом Алибасов-младший заверил, что отравление всё же не было инсценировкой.

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VK / Бари Алибасов

Наталья Исакова
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