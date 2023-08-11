"Обрастает наростами": Бари Алибасову стало резко хуже

Бари Алибасов – младший заявил, что здоровье его отца ухудшается с каждым днём после того, как тот несколько лет назад случайно выпил средство для прочистки труб. Так, помимо проблем с памятью у 76-летнего музыкального продюсера продолжает сужаться пищевод, из-за чего он попросту не может нормально питаться. Как выяснили врачи, причина этого — химические ожоги, которые остались после отравления.

"Самая ключевая проблема — это то, что отцу в горло не влезает ничего толще четырёх миллиметров. <...> Они [ожоги] теперь постоянно обрастают небольшими наростами. Страшная история. Он пытается проглотить, но задыхается и выплёвывает. Оказалось, что у него пищевод уменьшился из-за ожоговой части", — поделился наследник звезды в интервью сайту kp.ru.

Алибасов-младший также отметил, что его отец хуже восстанавливается, потому что не следует всем рекомендациям медиков. По его словам, продюсер попросту "забил на здоровье" и старается жить в своё удовольствие. Кстати, сейчас Алибасов-старший всерьёз увлёкся созданием одежды. Он самостоятельно придумывает идеи, а воплощать их ему помогает реабилитолог.