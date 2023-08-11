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11 августа, 11:29

Гастроэнтеролог назвал болезнь, при которой появляются ноющие боли во время еды

Врач Харлов: Боли в желудке во время еды сигнализируют об эрозии

Боли и дискомфорт в желудке во время еды сигнализируют, что образовалась эрозия, рассказал гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов. Он предупредил, что такие признаки нехарактерны для хронического гастрита или энтеропатии.

"Эти заболевания можно обнаружить случайно, если человек сделает гастродуоденоскопию. А если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовались эрозия или язва", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

При язве появляется приступообразная боль на голодный желудок, а во время еды она успокаивается. Для эрозии же характерна ноющая боль, когда человек ест. Она легко лечится, даже не нужны медикаментозные и хирургические вмешательства. По словам врача, эрозия предшествует язве, это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Она может зарубцеваться самостоятельно без последствий для здоровья.

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Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала в день съедать не более одного-двух яиц. По её словам, в яичном желтке находится холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах.

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Светлана Оперук
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