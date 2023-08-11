Wildberries представил один из вариантов нового логотипа
Wildberries тестирует обновлённый логотип — сегодня он появился в некоторых пунктах выдачи заказов и на международном сайте маркетплейса. Так, у нового варианта шрифта нет острых углов, он стал более округлым. При этом в пресс-службе Wildberries подчеркнули, что о полномасштабном ребрендинге речь пока не идёт.
Wildberries показал на сайте один из вариантов нового логотипа. Фото © global.wildberries.ru
"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте", — отметили в пресс-службе маркетплейса в беседе с РИА "Новости".
Лайф напоминает, о желании сменить логотип в апреле заявила основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук. В то время вокруг компании было много скандалов. Так, сотрудники пунктов выдачи заказов устали терпеть штрафы и напрямую высказывали своё недовольство, однако их не хотели слышать.
LIFE / Андрей Тишин