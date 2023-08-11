Wildberries представил один из вариантов нового логотипа

Wildberries тестирует обновлённый логотип — сегодня он появился в некоторых пунктах выдачи заказов и на международном сайте маркетплейса. Так, у нового варианта шрифта нет острых углов, он стал более округлым. При этом в пресс-службе Wildberries подчеркнули, что о полномасштабном ребрендинге речь пока не идёт.

Wildberries показал на сайте один из вариантов нового логотипа. Фото © global.wildberries.ru

"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте", — отметили в пресс-службе маркетплейса в беседе с РИА "Новости".