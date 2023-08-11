Названы 5 правил правильного приёма пищи, чтобы не переедать
Врач Неронов: Пятиразовое питание и чёткий график спасут от переедания
Существует пять важных правил, которые помогут не переедать. Их перечислил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
В первую очередь он отметил, что обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Лучше и вовсе придерживаться пятиразового питания, добавляя второй завтрак и полдник. Во-вторых, нужно стараться принимать пищу в одно и то же время. Третье правило — качество еды. Например, на завтрак следует есть не стейк с кровью, а кашу.
А ещё еда должна быть тёплой — и её нужно тщательно пережёвывать. В-пятых, следует ежедневно выпивать около 2–2,5 литра воды. Эта норма зависит от веса, роста и влажности окружающей среды, подчеркнул Неронов в беседе с РИАМО.
Ранее терапевт Светлана Куприна раскрыла побочные эффекты пищевой зависимости. Она объяснила, что переедание для получения удовольствия говорит о наличии психических проблем. И если не бороться с этим, то могут появиться более серьёзные заболевания.
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