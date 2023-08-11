Названы 5 правил правильного приёма пищи, чтобы не переедать

Существует пять важных правил, которые помогут не переедать. Их перечислил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

В первую очередь он отметил, что обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Лучше и вовсе придерживаться пятиразового питания, добавляя второй завтрак и полдник. Во-вторых, нужно стараться принимать пищу в одно и то же время. Третье правило — качество еды. Например, на завтрак следует есть не стейк с кровью, а кашу.

А ещё еда должна быть тёплой — и её нужно тщательно пережёвывать. В-пятых, следует ежедневно выпивать около 2–2,5 литра воды. Эта норма зависит от веса, роста и влажности окружающей среды, подчеркнул Неронов в беседе с РИАМО.