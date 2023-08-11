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11 августа, 12:11

Названы 5 правил правильного приёма пищи, чтобы не переедать

Врач Неронов: Пятиразовое питание и чёткий график спасут от переедания

Существует пять важных правил, которые помогут не переедать. Их перечислил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

В первую очередь он отметил, что обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Лучше и вовсе придерживаться пятиразового питания, добавляя второй завтрак и полдник. Во-вторых, нужно стараться принимать пищу в одно и то же время. Третье правило — качество еды. Например, на завтрак следует есть не стейк с кровью, а кашу.

А ещё еда должна быть тёплой — и её нужно тщательно пережёвывать. В-пятых, следует ежедневно выпивать около 2–2,5 литра воды. Эта норма зависит от веса, роста и влажности окружающей среды, подчеркнул Неронов в беседе с РИАМО.

Гастроэнтеролог назвал болезнь, при которой появляются ноющие боли во время еды

Гастроэнтеролог назвал болезнь, при которой появляются ноющие боли во время еды

Ранее терапевт Светлана Куприна раскрыла побочные эффекты пищевой зависимости. Она объяснила, что переедание для получения удовольствия говорит о наличии психических проблем. И если не бороться с этим, то могут появиться более серьёзные заболевания.

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Светлана Оперук
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