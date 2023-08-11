Неизвестные разворотили машину президента академии "Спартак" и вырвали руль

Как пишет SHOT, инцидент произошёл возле его дома на Верхней Красносельской улице. Родионов оставил BMW под окнами 9 августа, а утром обнаружил, что заднее стекло машины разбито. Мультимедийная панель оказалась уничтожена, а руль стоимостью почти 150 тысяч рублей — оторван. В машине были также дорогие очки, аккредитация на матчи и пропуск на стадион.