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11 августа, 12:21

Неизвестные разворотили машину президента академии "Спартак" и вырвали руль

Неизвестные разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова

В Москве неизвестные разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Из автомобиля вытащили руль.

  • В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
  • В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
  • В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
  • В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
  • В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT
    В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT

В Москве разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Фото © Telegram / SHOT

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Как пишет SHOT, инцидент произошёл возле его дома на Верхней Красносельской улице. Родионов оставил BMW под окнами 9 августа, а утром обнаружил, что заднее стекло машины разбито. Мультимедийная панель оказалась уничтожена, а руль стоимостью почти 150 тысяч рублей — оторван. В машине были также дорогие очки, аккредитация на матчи и пропуск на стадион.

В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

Злоумышленника сейчас ищут сотрудники полиции. Они изучают кадры с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом происшествия.

Ранее Лайф писал о том, что в Бурятии двое мужчин прокатились на капоте автомобиля, который ехал со скоростью почти 130 километров в чаc.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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