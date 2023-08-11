Неизвестные разворотили машину президента академии "Спартак" и вырвали руль
Неизвестные разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова
В Москве неизвестные разбили машину президента академии "Спартак" Сергея Родионова. Из автомобиля вытащили руль.
Как пишет SHOT, инцидент произошёл возле его дома на Верхней Красносельской улице. Родионов оставил BMW под окнами 9 августа, а утром обнаружил, что заднее стекло машины разбито. Мультимедийная панель оказалась уничтожена, а руль стоимостью почти 150 тысяч рублей — оторван. В машине были также дорогие очки, аккредитация на матчи и пропуск на стадион.
Злоумышленника сейчас ищут сотрудники полиции. Они изучают кадры с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом происшествия.
Ранее Лайф писал о том, что в Бурятии двое мужчин прокатились на капоте автомобиля, который ехал со скоростью почти 130 километров в чаc.
ТАСС / Сергей Фадеичев