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11 августа, 12:32

Стоматолог объяснил, зачем при лечении маленькой дырочки высверливают половину зуба

Врач Ешидоржиев: Кариес имеет форму конуса, поэтому рассверливают половину зуба

Врачам необходимо рассверливать большую часть зуба при лечении кариеса, даже если на поверхности видно маленькую дырочку. Это объяснил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

"Кариес часто развивается под видимой поверхностью зуба и имеет форму конуса. Так, в пределах эмали виднеется одна маленькая точка, а на деле это входное отверстие", — приводит РИА "ФедералПресс" его слова.

По словам Ешидоржиева, даже минимальное разрушение на поверхности зуба указывает, что кариозная полость уже довольно большая. Определить этот серьёзный процесс (в том числе и скрытый) помогают рентген-снимки. При этом стоматологи точно не уберут больше, чем нужно. Врачи используют мягкий и медленный бор, которым невозможно много рассверлить.

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Ранее врач Владимир Лосев предупредил, что зубы могут разрушаться из-за ночного скрежетания. Причинами также могут быть болезни ЖКТ, неправильный прикус и, конечно же, кариес.

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Светлана Оперук
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