"Где тонко, там и рвётся": Врач рассказала о лжеболезнях при длительном стрессе

Длительный стресс может стать причиной появления различных ненастоящих болезней. В таких случаях человек испытывает такую же боль, как при органических повреждениях. Об этом рассказала психолог Наталия Варская.

"Стресс бьёт по внутренним органам. В итоге где тонко, там и рвётся: начинаются проблемы с сердцем, давлением, ЖКТ, сном и так далее. Кроме того, наш организм — фабрика гормонов, и при таком состоянии начинаются сбои", — объяснила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Причём эти проблемы не выявляются зачастую сразу: анализы нормальные, хотя боли и проблемы есть. И только клинический психолог поможет справиться со стрессом.