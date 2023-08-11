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11 августа, 12:50

"Где тонко, там и рвётся": Врач рассказала о лжеболезнях при длительном стрессе

Психолог Варская: В организме начинаются сбои из-за длительного стресса

Длительный стресс может стать причиной появления различных ненастоящих болезней. В таких случаях человек испытывает такую же боль, как при органических повреждениях. Об этом рассказала психолог Наталия Варская.

"Стресс бьёт по внутренним органам. В итоге где тонко, там и рвётся: начинаются проблемы с сердцем, давлением, ЖКТ, сном и так далее. Кроме того, наш организм — фабрика гормонов, и при таком состоянии начинаются сбои", — объяснила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Причём эти проблемы не выявляются зачастую сразу: анализы нормальные, хотя боли и проблемы есть. И только клинический психолог поможет справиться со стрессом.

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Ранее невролог Наталья Шиндряева предупредила, что длительный стресс приводит к истощению организма. По её словам, при таком состоянии надпочечники вырабатывают адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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