В субботу в Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности

С 12:00 субботы, 12 августа, до конца дня объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом говорится в заявлении на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения с 12:00 12 августа до 00:00 13 августа. Местами гроза", — сказано в сообщении.

Предупреждение из-за грозы до полуночи воскресенья также будет действовать в Московской области. При этом до 22:00 12 августа там также объявлено другое — в связи с риском пожаров.