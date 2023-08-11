В субботу в Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр: В Москве на субботу объявлен жёлтый уровень опасности из-за грозы
С 12:00 субботы, 12 августа, до конца дня объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом говорится в заявлении на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 12:00 12 августа до 00:00 13 августа. Местами гроза", — сказано в сообщении.
Предупреждение из-за грозы до полуночи воскресенья также будет действовать в Московской области. При этом до 22:00 12 августа там также объявлено другое — в связи с риском пожаров.
Ранее Лайф писал, что в Москве в субботу будет +24 градуса, в воскресенье — до +22. Также мы узнали, в каких городах будет самая холодая погода в выходные.
ТАСС / Валерий Шарифулин