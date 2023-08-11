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11 августа, 12:38

В субботу в Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: В Москве на субботу объявлен жёлтый уровень опасности из-за грозы

С 12:00 субботы, 12 августа, до конца дня объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом говорится в заявлении на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения с 12:00 12 августа до 00:00 13 августа. Местами гроза", — сказано в сообщении.

Предупреждение из-за грозы до полуночи воскресенья также будет действовать в Московской области. При этом до 22:00 12 августа там также объявлено другое — в связи с риском пожаров.

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Ранее Лайф писал, что в Москве в субботу будет +24 градуса, в воскресенье — до +22. Также мы узнали, в каких городах будет самая холодая погода в выходные.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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