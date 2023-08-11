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11 августа, 13:08

Психолог объяснила, почему появляются вредные привычки и как от них избавиться

Врач Варская: Мелкие вредные привычки — это постепенно выработанный рефлекс

Мелкие зависимости являются постепенно выработанным рефлексом, они почти не зависят от жизненных обстоятельств. Об этом рассказала психолог Наталия Варская в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Вредные привычки (например, грызть ногти) мало зависят от жизненных обстоятельств. Это рефлекс. Часто при определённых действиях вырабатывается гормон удовольствия или гормон, способствующий снижению тревожности", — сказала она.

Психолог напомнила, что люди с древности пытались побороть страх с помощью определённых ритуалов. Отказаться от вредных привычек тяжело, ведь психика человека специально подыскивает различные защитные механизмы. Их можно заменить на хорошую зависимость. Например, складывать в уме или пересчитывать монеты в кармане лучше, чем грызть ногти. Но не нужно надеяться на скорый результат — он приходит постепенно.

Врач перечислила вредные привычки, усугубляющие атеросклероз

Врач перечислила вредные привычки, усугубляющие атеросклероз

А диетолог Ирина Мансурова недавно рассказывала, как "вылечить" зависимость от мучного. Это источник быстрой энергии, но тяга к нему указывает на нарушение энергообмена и дисбаланс питательных веществ. Врач посоветовала заменить мучное фруктами, крупами и макаронами.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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