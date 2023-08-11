Учёные выяснили, что граф Дракула плакал кровавыми слезами
Analytical Chemistry: Слёзы Влада Цепеша Дракулы были кровавыми из-за болезни
Обложка © Getty Images / Stefano Bianchetti
Господарь Валахии (современная Румыния) Влад Цепеш, известный как граф Дракула, страдал заболеванием, из-за которого его слёзы были смешаны с кровью. К такому выводу пришла группа учёных из Италии и Румынии. Результаты их исследования опубликовал журнал Analytical Chemistry.
Эксперты проанализировали документы, которые писал Цепеш. Они нанесли на бумагу специальное вещество, чтобы извлечь из неё химические вещества с кожи Дракулы. Полученный материал проверили с помощью масс-спектрометрии.
Выяснилось, что Влад Цепеш мог страдать заболеваниями дыхательных путей и кожи, а также цилиопатией — когда нарушается работа почек или возникают дефекты лица. Также выяснилось, что Дракула болел гемолакрией. Из-за этого недуга кровь смешивается с жидкостью в слёзных протоках. Слёзы в таком случае окрашиваются в цвет крови.
Ранее Лайф писал о том, что для определения наличия болезни Альцгеймера на ранней стадии можно использовать биомаркеры крови. К такому выводу пришли учёные из Университета науки и технологий Китая.