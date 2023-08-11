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11 августа, 13:56

Учёные выяснили, что граф Дракула плакал кровавыми слезами

Analytical Chemistry: Слёзы Влада Цепеша Дракулы были кровавыми из-за болезни

<p>Обложка © Getty Images / Stefano Bianchetti</p>

Обложка © Getty Images / Stefano Bianchetti

Господарь Валахии (современная Румыния) Влад Цепеш, известный как граф Дракула, страдал заболеванием, из-за которого его слёзы были смешаны с кровью. К такому выводу пришла группа учёных из Италии и Румынии. Результаты их исследования опубликовал журнал Analytical Chemistry.

Эксперты проанализировали документы, которые писал Цепеш. Они нанесли на бумагу специальное вещество, чтобы извлечь из неё химические вещества с кожи Дракулы. Полученный материал проверили с помощью масс-спектрометрии.

Выяснилось, что Влад Цепеш мог страдать заболеваниями дыхательных путей и кожи, а также цилиопатией — когда нарушается работа почек или возникают дефекты лица. Также выяснилось, что Дракула болел гемолакрией. Из-за этого недуга кровь смешивается с жидкостью в слёзных протоках. Слёзы в таком случае окрашиваются в цвет крови.

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Илья Суриков
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