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11 августа, 14:07

Евро на Мосбирже поднялся выше 109 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже превысил 109 рублей, свидетельствуют данные торгов. Такой уровень достигнут впервые с 23 марта 2022 года.

Так, по информации на 16:33 мск, европейская валюта прибавляла в стоимости 1,45% — до 109,11 рубля. Американский доллар вырос на 1,63% — до 99,04 рубля, юань — на 1,3% — до 12,647 рубля.

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Ранее в Банке России же заявили, что не видят рисков финансовой стабильности. В регуляторе по-прежнему считают, что решающим фактором в ситуации с курсом рубля выступает динамика экспорта и импорта.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Наталья Исакова
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