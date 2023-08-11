Евро на Мосбирже поднялся выше 109 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил 109 рублей, свидетельствуют данные торгов. Такой уровень достигнут впервые с 23 марта 2022 года.

Так, по информации на 16:33 мск, европейская валюта прибавляла в стоимости 1,45% — до 109,11 рубля. Американский доллар вырос на 1,63% — до 99,04 рубля, юань — на 1,3% — до 12,647 рубля.