Жители Европы всё более негативно относятся к беженцам с Украины и не скрывают этого, несмотря на "давление на жалость" со стороны Киева. Так считает политический обозреватель Андрей Перла.

Он рассказал о результатах соцопросов в Европе по украинскому конфликту. По словам эксперта, европейцы зачастую боятся не совпадать в своих ответах с официальной риторикой.

Исследование показало, что в Европе решительно осуждают РФ и поддерживают Украину. Но при этом большинство людей не хотят, чтобы их страны вступали в конфликт с Россией. Эксперт указал, что европейцы при этом открыто говорят о своём негативном отношении к беженцам с Украины, поэтому НАТО и власти США придётся придумывать новые методы для повышения лояльности к Незалежной.

"Все фейки, вся ложь — и про малайзийский "боинг", и про Бучу, и про якобы разрушенный русскими Мариуполь — были вчера. Эти вбросы уже давно не работают. Значит, скоро должно появиться что-то новое", — сказал Андрей Перла в беседе с "Царьградом".