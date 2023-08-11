Раскрыт секретный приём ЦРУ от боли в спине

Тиктокерша из США утверждает, что избавилась от хронической боли в спине благодаря методу ЦРУ, который ранее был засекречен. В своём аккаунте девушка описала "исцеляющий" приём американских спецслужб, сообщает Daily Mail.

Методику, по словам Стефании, она нашла в учебном пособии для сотрудников ЦРУ, которое было выпущено Институтом прикладных наук Монро в 1977 году. Приём состоит в следующем — для начала нужно закрыть глаза и представить часть тела, которая болит. Затем необходимо присмотреться к месту боли, повторяя при этом про себя число 55 515.

"Я попробовала одну из их техник для повседневной жизни, и она сработала, и это меня напугало", — поделилась тиктокерша.

К слову, в Сети скептически отнеслись к эксперименту девушки. Так, комментаторы предположили, что заметную роль сыграло самовнушение. Кроме того, юзеры посоветовали тиктокерше не практиковать методы ЦРУ без спецподготовки, так как это может быть чревато нежелательными последствиями.