Раскрыт секретный приём ЦРУ от боли в спине
Daily Mail: В рассекреченных документах ЦРУ обнаружен приём для снятия боли
Тиктокерша из США утверждает, что избавилась от хронической боли в спине благодаря методу ЦРУ, который ранее был засекречен. В своём аккаунте девушка описала "исцеляющий" приём американских спецслужб, сообщает Daily Mail.
Методику, по словам Стефании, она нашла в учебном пособии для сотрудников ЦРУ, которое было выпущено Институтом прикладных наук Монро в 1977 году. Приём состоит в следующем — для начала нужно закрыть глаза и представить часть тела, которая болит. Затем необходимо присмотреться к месту боли, повторяя при этом про себя число 55 515.
"Я попробовала одну из их техник для повседневной жизни, и она сработала, и это меня напугало", — поделилась тиктокерша.
К слову, в Сети скептически отнеслись к эксперименту девушки. Так, комментаторы предположили, что заметную роль сыграло самовнушение. Кроме того, юзеры посоветовали тиктокерше не практиковать методы ЦРУ без спецподготовки, так как это может быть чревато нежелательными последствиями.
Ранее невролог Алексей Сомкин рассказал о том, что одной из распространённых причин стреляющей боли в пояснице и ногах является грыжа межпозвоночного диска.