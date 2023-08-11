В Москве накрыли банду, делавшую украинцев россиянами через Воронеж

В Москве накрыли банду, которая незаконно оформляла украинцам гражданство РФ. Это как минимум семь человек из России и Молдавии, а также работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Об этом заявили в СУ СК РФ по Москве.

"Фигуранты в период с 2021 по 2023 год, обладая познаниями в области функционирования государственных органов и связями с должностными лицами, уполномоченными принимать решения о выдаче гражданства РФ, в целях совершения многочисленных преступлений и личного обогащения создали организованную группу", — отметили в ведомстве.

Злоумышленники подыскивали желавших получить гражданство РФ украинцев, которые по закону не могли это сделать. За деньги они изготавливали документы или писали в паспортах, что люди якобы зарегистрированы на территории ДНР до того, как республика присоединилась к России. Это позволяло украинцам получить гражданство РФ в упрощённом порядке.

"В рамках расследования уголовного дела проведено более десяти обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств", — рассказали следователи.

Правоохранители задержали семерых участников организованной группы и предъявили обвинения. Вину те признали.