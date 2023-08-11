Неизлечимо больная 10-летняя девочка умерла спустя две недели после свадьбы

Десятилетняя Эмма Эдвардс из Северной Каролины (США) на протяжении длительного времени боролась с лейкозом (раком крови), однако весной 2022 года врачи сообщили родителям девочки, что ей осталось жить недолго. Тогда Эмма составила список своих предсмертных желаний, среди которых оказалась свадьба с лучшим другом Даниэлом, с которым она уже пыталась пожениться на перемене в школе, пишет газета New York Post.

"Обычно дети мечтают о поездке в Диснейленд, но Эмма мечтала выйти замуж, стать женой и иметь троих детей", — отметила мама девочки.

Желая выполнить мечту дочки, родители решили организовать ей свадьбу. Церемония прошла в доме бабушки Эммы. На "свадьбу" прибыли сотни гостей, в присутствии которых Эмму и её приятеля Даниэла объявили "лучшими друзьями навсегда". Невеста не могла ходить самостоятельно и находилась в инвалидной коляске. К несчастью, через 12 дней после свадьбы, 11 июля, девочка скончалась.