"Ненавижу!": Вожатая лагеря в Крыму наорала на детей и назвала их "мерзкими русскими"

Вожатая лагеря "Мультфильм" в Крыму накричала на детей и осыпала их оскорблениями. Видео случившегося разлетелось по соцсетям, причём сами школьники говорят, что всё было в шутку. В учреждении проводят проверку. Там рассказали, что жалоб от родителей не было.

Вожатая лагеря в Крыму кричала на детей и оскорбляла их. Видео © Telegram / Шёпот Шебекино

"Убью тебя, просто, урод! Да мне плевать [что ты маме расскажешь]! Ещё раз ты, скотина, встанешь — я тебя за кубики [пресса] подвешу! Понял меня? Говно мелкое. Козлы вонючие. Ненавижу!" — прокричала на видео вожатая.

По данным издания "Подъём", в лагере отдыхают эвакуированные из Шебекина дети. Вожатая вела в Сети телеграм-канал. Там она назвала подопечных "мерзкими русскими детьми". Некоторые воспитанники из отряда вожатой считают, что её спровоцировали.

"В одном из телеграм-каналов её вообще выставили так, что она против русских, хотя у неё в вожатской висит флаг России. Её телеграм — это чисто личная жизнь, и она там всё время шутит. Люди восприняли её шутки всерьёз. Даже если она сказала что-то грубое, она всегда признаёт ошибки и извиняется перед детьми. Это единичный случай", — сказали воспитанники.

После случившегося вожатая заявила, что не хотела никого оскорбить, а когда кричала — была "на пике нервного срыва" и не понимала, что говорит.

"На данный момент, по информации руководства лагеря, Сухомлин М. отстранена от обязанностей вожатой. Проводится проверка по указанным фактам. Информация передана в соответствующие ведомства", — рассказали в Минобразования Крыма.