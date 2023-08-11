В Сочи турист избивал и насиловал девушку за татуировку в память о бывшем парне

В Сочи 32-летний мужчина из Нижнего Новгорода несколько дней держал взаперти и насиловал свою 19-летнюю сожительницу из-за её татуировки в память о бывшем молодом человеке. Об этом сообщает Ni Mash.

Пара поехала на отдых в конце июня за счёт мужчины. Во время распития алкоголя они поссорились из-за татуировки. Девушка отказалась её удалять.

После этого разъярённый сожитель начал избивать её ногами. Он отобрал телефон девушки, чтобы проверить список вызовов. На следующий день они поехали на экскурсию в Абхазию, после которой он изнасиловал её, ударил по лицу и попытался порвать рот. В какой-то момент о конфликте узнали родители, они вызвали полицию.