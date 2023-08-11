Обнаружены останки неизвестного вида человека

Палеоантропологи обнаружили подвздошную кость младенца, жившего 45 тысяч лет назад. Оказалось, что он принадлежал ранее неизвестному виду людей. Как сообщает журнал Scientific Reports (входит в группу Nature), находка была сделана во французской пещере Грот-дю-Ренн.

Найденные останки учёные сравнивали с костями неандертальцев и детей человека разумного. По форме все они отличались друг от друга. В связи с этим учёные предположили, что на Земле жил по сей день неизвестный вид Homo, отличавшийся от людей современного типа. Вместе с тем в пещере были обнаружены каменные орудия того периода, когда Homo sapiens начали вытеснять из Европы неандертальцев. Сейчас исследователи изучают находки.

К слову, археологические работы в Грот-дю-Ренн идут уже не первое десятилетие. В общей сложности в этой пещере нашли больше 70 костей и зубов древних людей, большая часть из которых происходит из слоёв с шательперонской культурой.