Обнаружены останки неизвестного вида человека
Nature: Во Франции нашли младенческую кость неизвестного вида человека
Палеоантропологи обнаружили подвздошную кость младенца, жившего 45 тысяч лет назад. Оказалось, что он принадлежал ранее неизвестному виду людей. Как сообщает журнал Scientific Reports (входит в группу Nature), находка была сделана во французской пещере Грот-дю-Ренн.
Найденные останки учёные сравнивали с костями неандертальцев и детей человека разумного. По форме все они отличались друг от друга. В связи с этим учёные предположили, что на Земле жил по сей день неизвестный вид Homo, отличавшийся от людей современного типа. Вместе с тем в пещере были обнаружены каменные орудия того периода, когда Homo sapiens начали вытеснять из Европы неандертальцев. Сейчас исследователи изучают находки.
К слову, археологические работы в Грот-дю-Ренн идут уже не первое десятилетие. В общей сложности в этой пещере нашли больше 70 костей и зубов древних людей, большая часть из которых происходит из слоёв с шательперонской культурой.
Ранее учёные обнаружили доказательства, что представители вымершего вида Homo naledi хоронили умерших сородичей ещё за 100 тысяч лет до появления на свет человека разумного — Homo sapiens.
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