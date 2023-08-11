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11 августа, 17:39

Пол под покупателями провалился в магазине стройматериалов в Усть-Илимске

В Усть-Илимске, что в Иркутской области, в магазине стройматериалов "Колорит" под сотрудниками и посетителями провалился пол. Видео случившегося появилось в соцсетях.

В магазине стройматериалов в иркутском Усть-Илимска провалился пол. Видео © Telegram / Инцидент Иркутск

На этих кадрах видно, что за секунды до обрушения многие стоявшие около стеллажей в торговом зале успели отбежать. Но три человека в результате попали в образовавшийся провал, после чего на них стали падать коробки.

В магазине стройматериалов в иркутском Усть-Илимска провалился пол. Фото © Telegram / Инцидент Иркутск

В магазине стройматериалов в иркутском Усть-Илимска провалился пол. Фото © Telegram / Инцидент Иркутск

Прокуратура Иркутской области начала проверку. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Telegram / Инцидент Иркутск

Никита Осипов
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