В Минцифры предложили способ борьбы с подорожанием тарифов связи

Минцифры России и операторы связи наладят механизм защиты инвестрасходов, благодаря которому будет сохранена доступность тарифов для разных категорий населения. Об этом рассказал журналистам на полях форума "Цифровая эволюция" глава ведомства Максут Шадаев.

"Я считаю, что должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит доступность для разных категорий населения. Мы понимаем, что они (операторы. — Прим. Лайфа) должны инвестировать в модернизацию сетей, расходы увеличиваются, а с другой стороны, те категории граждан, которые не имеют возможности заплатить, должны иметь возможность использовать тариф", — пообещал Шадаев, добавив, что ведомство совместно с операторами проработает механизм защиты инвестиционных расходов.

По его словам, этот механизм даст возможность до принятия решения о повышении тарифов обосновывать его потенциальную возможность. Шадаев также упомянул о привязке к прозрачной модели, где операторы демонстрируют свои расходы. Договориться о таком формате Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планируют в сентябре.