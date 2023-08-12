Медведев ответил на слова Дуды о "дешёвой" борьбе с Россией за счёт Киева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о потерях киевских властей во время специальной военной операции.
Ранее польский президент в интервью The Washington Post заявил, что "прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают". Медведев отреагировал на это постом в своём англоязычном аккаунте в соцсети X (ранее "Твиттер").
"Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные", — написал российский политик, также продублировав пост на украинском языке.
Ранее Медведев заявил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но в США и Киеве против этого. Как подчеркнул политик, Вашингтону для собственных целей нужно, чтобы украинские военные помирали в ходе контрнаступления.
ТАСС / Екатерина Штукина