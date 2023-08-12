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11 августа, 21:44

Медведев ответил на слова Дуды о "дешёвой" борьбе с Россией за счёт Киева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о потерях киевских властей во время специальной военной операции.

Ранее польский президент в интервью The Washington Post заявил, что "прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают". Медведев отреагировал на это постом в своём англоязычном аккаунте в соцсети X (ранее "Твиттер").

"Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные", — написал российский политик, также продублировав пост на украинском языке.

Медведев: Россия раздавит врагов и добьётся мира на своих условиях

Медведев: Россия раздавит врагов и добьётся мира на своих условиях

Ранее Медведев заявил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но в США и Киеве против этого. Как подчеркнул политик, Вашингтону для собственных целей нужно, чтобы украинские военные помирали в ходе контрнаступления.

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ТАСС / Екатерина Штукина

Кузьма Спирин
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