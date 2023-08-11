Медведев: Капитуляция Украины откроет путь к миру, но в Киеве и США против этого

Капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, но в США и Киеве против этого. Как подчеркнул зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Вашингтону для собственных целей нужно, чтобы украинские военные помирали в ходе контрнаступления. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве", — написал он.

По словам Медведева, Штаты хотят лишь безраздельной власти и ради неё совсем не жалеют украинцев. Именно поэтому Киев продолжает вести контрнаступление, "отправляя на убой тысячи несчастных". Однако США уже никак не помогут Украине, которая перешла в стадию "посмертного гниения". То же самое касается и выделения миллиардов долларов Америкой. Медведев считает это бессмысленной финподдержкой, ведь военные ВСУ этих денег не увидят.

"Миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", — подчеркнул политик.