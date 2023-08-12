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11 августа, 22:35

Жительницу Иванова и её мать жестоко зарезал интернет-знакомый

В Иванове в квартире нашли тела двух убитых женщин, подозреваемый задержан

В Иванове в одной из квартир дома на улице Красных Зорь были найдены тела двух женщин. Подозреваемый в их убийстве задержан. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Сотрудники СК работают на месте убийства двух женщин в Иванове. Видео © t.me / СУ СК России по Ивановской области

"11 августа 2023 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома 51 по улице Красных Зорь в городе Иваново тел двух женщин, матери и дочери, 1938 и 1979 года рождения", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Тела женщин нашла родственница, она пришла в квартиру после того, как те перестали выходить на связь. Прибывшие на место полицейские обнаружили на телах матери и дочери колото-резаные раны. Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого в убийстве — им оказался 44-летний житель Ярославской области. Удалось выяснить, что мужчина познакомился с 43-летней женщиной по Интернету, после чего приехал к ней домой и совершил двойное убийство.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемым проводятся следственные действия.

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Обложка ©

t.me / ГУ МВД по Ивановской области

Кузьма Спирин
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