Супруги из Волгоградской области зверски убили трёх человек, в том числе и своего подельника, который стал свидетелем одного из преступлений. Подробности жуткой истории рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, 4 августа компания из пяти человек — супружеская пара и трое мужчин — выпивала в городе Котельниково. Пьянка закончилась ссорой и дракой, в ходе которой один из друзей был убит. Собутыльники выбросили его тело в яму, которую засыпали землёй.

Спустя два дня супруги и один из мужчин решили избавиться от свидетеля. Для этого они вновь решили напиться и позвали своего друга "на рыбалку". Однако на берегу реки Аксай Курмоярский в пяти километрах от города зверски избили подельника и сбросили в воду его тело.

Задержать компанию убийц удалось через четыре дня — 10 августа. Они во всём сознались, а в ходе расследования выяснилось, что на их счету есть ещё одно убийство: осенью они таким же способом расправились с одним своим знакомым, тело которого скинули в колодец дома.