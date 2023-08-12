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12 августа, 00:35

"Затыкают рот всем, кто против": Посольство РФ прокомментировало блокировку ютуб-канала Риттера

Посольство РФ обвинило США в зачистке информполя после блокировки канала Риттера

<p>Скотт Риттер. Обложка © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/en:David_Shankbone" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Shankbone</a></p>

Скотт Риттер. Обложка © Wikipedia / David Shankbone

Посольство России в Соединённых Штатах обвинило Вашингтон в двойных стандартах и отлучении неугодных лиц от информационного поля. Таким образом диппредставительство прокомментировало блокировку YouTube-канала бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера, регулярно критикующего действия своей страны на Ближнем Востоке и Украине.

"Где же столь распиаренная свобода выражения мнений по-американски? Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве назвали Риттера одним из немногих людей, кто пытается дать альтернативную от стройного русофобского хора в США точку зрения по международной проблематике. Бывший разведчик предоставляет аудитории объективный взгляд на Россию и СВО, не боится отклониться от методичек Вашингтона и пойти наперекор американской пропаганде, указали дипломаты. Также посольство назвало зачистку информационного поля от неугодных очередным проявлением культивируемых США двойных стандартов.

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Напомним, ранее Лайф писал, что с видеохостинга YouTube был удалён канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера. Он в том числе комментировал российскую военную спецоперацию и критиковал США за помощь ВСУ.

Кузьма Спирин
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