В Минобороны рассказали об успехах российских военных на Купянском направлении
Минобороны: Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении российские военные заняли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населённого пункта Ольшана", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".
Кроме того, Зыбинский сообщил, что за сутки российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении. По его словам, потери противника составили до двух взводов живой силы.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам осталось пройти считаные километры до Купянска. По его словам, ВС РФ занимают более удобные позиции под определёнными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции.
Минобороны РФ