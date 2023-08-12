В Минобороны рассказали об успехах российских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении российские военные заняли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населённого пункта Ольшана", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".

Кроме того, Зыбинский сообщил, что за сутки российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении. По его словам, потери противника составили до двух взводов живой силы.